Beatrice Egli & Andreas Gabalier: Jaa, jetzt redet sie erstmals über ihre Liebe

Als Beatrice Egli im TV neulich die Showpremiere ihrer eigenen Sendung feierte, war kaum zu übersehen, dass es ihr ein Gast ganz besonders angetan hat: Andreas Gabalier! Die beiden herzten sich vor laufender Kamera und gaben sich sogar öffentlich einen ordentlich Schmatzer! Für die Zuschauer ein eindeutiges Zeichen dafür, dass zwischen Beatrice und Andreas definitiv die Funken fliegen müssen. Doch was ist dran an den Gerüchten? In einer ehrlichen Beichte spricht die Sängerin nun erstmals über ihren Liebesstatus mit Andreas und erklärt laut "IN": "Er ist nicht mein Typ. Wir passen ehrlich gesagt gar nicht zusammen. Er ist für mich ein Kumpel." Ganz glauben wollen ihre Anhänger ihr das jedoch nicht. So ist einer ihrer Fans der festen Überzeugung: "Sie waren beide hin und weg voneinander. Die Funken flogen zwischen ihnen." Wie es bei den beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!