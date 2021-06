Beatrice Egli & Ben Zucker: Sie sind das neue Traumpaar

Das Beatrice Egli ein wahrer Schlagerwelt-Liebling ist, ist definitiv nichts Neues. So scheint sich die Beauty so gut wie mit jedem aus ihrem Business zu verstehen. Auch mit Ben Zucker! Wie nämlich via "Instagram" deutlich wird, gefallen Beatrice die Postings von Ben scheinbar so sehr, sodass sie ihm hier und da regelmäßig einen "Like" da lässt. Doch geht bei den beiden auch mehr als nur Freundschaft? Eine "Intouch-Online"-Umfrage zeigt zumindest ein deutliches Ergebnis! So ist eine eindeutige Mehrheit dafür, dass die beiden DAS neue Traumpaar der deutsche Schlagerwelt sind. Ob Beatrice und Ben diese Tatsache wohl zum Nachdenken anregt und die beiden sich mal auf ein Date treffen? Ein süßes Liebesgespann wäre sie allemal. Wir können also gespannt sein, wie es für die beiden weiter geht und freuen uns schon jetzt...