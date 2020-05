Beatrice Egli und Ben Zucker: Süße Liebes-Enthüllung!

Reddit this

Die Blumen blühen, die Vögel zwitschern– und auch bei (31) kommen Frühlingsgefühle auf. Auffallend oft zeigt die Sängerin gerade romantische Fotos im Internet, von Liebesbriefen, von sich im Brautkleid. „Wo sind all die Romeos?“, fragt sie offen. Na, da ist wohl jemand im Hochzeitsfieber!

Seit der Trennung von Ex-Freund Reto (42) vor sechs Jahren hat Beatrice zwar andere Männer kennengelernt – die große Liebe war nicht dabei. Noch nicht. „Wer weiß, ob sie nicht morgen an die Tür klopft“, sagt Beatrice.

„Ich träume oft von der großen Liebe und dass ich irgendwann mein Leben mit einem Menschen teilen kann“, verrät Beatrice Egli. Wie soll er aussehen, der Mann zum Heiraten? „Ich habe gewisse Wunschvorstellungen! Mir ist wichtig, dass mein Partner gerne Freunde um sich hat“, plaudert die Schweizerin aus. „Außerdem wünsche ich mir, dass er humorvoll und abenteuerlustig ist und ein großes Herz hat.“

Beatrice Egli und Ben Zucker sind ein Perfect Match

Klingt ganz so, als würde sie da Ben Zucker beschreiben! Der Sänger ist ebenfalls Single, auf der Suche nach seiner Herzensdame und würde perfekt in Beatrice Eglis Beuteschema passen. „Das letzte Mal habe ich eine Frau in einer Hotelbar kennengelernt. Ansonsten ist da nicht viel. Wenn ich Zeit habe, bin ich doch eher zu Hause“, gestand Ben Zucker jetzt gegenüber „Neue Post“.

Seine Traumfrau beschreibt er so: „Wenn sie schön, intelligent und lustig ist, mitten im Leben steht, Ecken und Kanten hat und mir auch mal die Leviten liest – das kommt meiner Traumfrau sehr nahe.“ Hat er da etwa unbewusst Beatrice Egli beschrieben?