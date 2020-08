Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Jetzt bricht Beatrice ihr Schweigen!

Wie Beatrice nun gegenüber "dpa" berichtet, war es für sie auf Grund der aktuellen Zeit nicht einfach, jemanden kennen zulernen. So erklärt sie: "Durch Corona war es für viele Menschen nicht einfach, jemand kennen zulernen, insofern kann ich da nichts Neues berichten." Den Kopf steckt Beatrice deswegen allerdings nicht in den Sand. So fügt sie hinzu: "Ich bin glücklich so. Alles hat seine Zeit. Ich bin verliebt in das Leben." Ob uns Beatrice in diesem Jahr dennoch mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...