Beatrice Egli & G. G. Anderson: Das wusste bis jetzt niemand

In einem Interview mit "Freizeit heute" schien G. G. Anderson scheinbar jetzt seine gute Erziehung verloren zu haben. So lästert er nun ganz öffentlich über eine Begebenheit, die sich zwischen ihm und Beatrice vor einigen Jahren ereignet hat. Die Mama von Bea soll G. G. nämlich bekniet haben, dass er für das Schlagersternchen ein Lied kommentiert. Doch der Komponist verpasste Beatrice und ihrer Mutter einen fiesen Korb: "Ich hab‘ das nie gemacht, weil Beatrice mir damals zu pummelig war. Und ihre Stimme fand ich, na, sagen wir, normal." Autsch! Worte, die an Beatrice so sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch zum Glück kann sich das Schlagersternchen auf den Support ihrer treuen Fans verlassen. So wettern diese via "Social Media": "Was soll denn dieser blöde Kommentar? Er hat kein Recht, sowas zu sagen", oder "Das ist eine Unverschämtheit". Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Beatrice die Worte von G. G. nicht all zu sehr zu Herzen nimmt!