Beatrice Egli & Steffen Henssler: Jetzt ist raus

"Wie ihr wisst, liebe ich es zu kochen. Daher freue ich mich riesig, dass ich beim Sommer-Special von 'Grill den Henssler' dabei sein darf. Zu sehen gibt es die Folge am kommenden Sonntag, 8. August 2021, um 20:15 Uhr bei VOX!", offenbart Beatrice nun in einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts. Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

"Tolle Neuigkeit von dir liebe Beatrice. Ich denke du schlägst dich ganz gut", "Du wirst gewinnen ist doch klar" sowie "Ich freue mich drauf... Schalte auf jeden Fall ein..." sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Wie sich Beatrice am kommenden Sonntag wohl schlagen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!