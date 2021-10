Beatrice Egli: Zwillings-Hammer! Diese Bilder sorgen für Wirbel

"Behind the Scenes! Kommt mit hinter die Kulissen des Cover-Shootings zum neuen Album", schreibt Beatrice Egli nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts! Für ihre Fans definitiv eine wahre Sensation! Doch nicht nur der Blick hinter die Kulissen scheint die Community von Beatrice zu begeistern! Vor allem das Styling der Schlagerprinzessin sorgt für besonders viel Bewunderung! Beatrice sieht auf den Aufnahmen nämlich Filmlegende Marilyn Monroe zum Verwechseln ähnlich und könnte glatt als ihre Zwillingsschwester durchgehen! So heißt es unter dem Beitrag: "Das weiße Kleid erinnert tatsächlich an 'The one and only' Marilyn Monroe." Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice hat mir ihrem Styling voll ins Schwarze getroffen! Ob die Schweizerin in den nächsten Tagen wohl noch mehr Bilder dieser Art mit ihrer Community teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...