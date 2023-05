Beatrix von Holland 21 Jahre nach dem Tod von Prinz Claus: Dieser Mann bringt sie jetzt zum Strahlen

Und wer ist der Mann, der die ehemalige Königin wieder zum Strahlen bringt? Jiri Kylian, 76 Jahre alt, tschechischer Balletttänzer und Choreograf. Die beiden teilen die Leidenschaft für die schönen Künste. Bei der Premiere des Balletts "One of a Kind" in Den Haag zeigten sie sich jetzt erstmals gemeinsam öffentlich.

Innig wirken sie, sehr vertraut. Er legte beide Arme um Beatrix. Eigentlich ein No-Go bei einer (wenn auch ehemaligen) Königin! Doch Jiri darf das – und Beatrix genießt es. Wird dieser neue Mann ihre zweite große Liebe werden?

Vor sieben Jahre wurde Beatrix zuletzt eine Liaison nachgesagt. Damals war der deutsche Adelige Thilo von Watzdorf ihr Auserwählter, doch das Glück war nicht von Dauer. Vermutlich lag es daran, dass ihr Herz noch immer an ihrem Ehemann Claus hing.

Wie es nun mit Jiri weitergeht, wird die Zeit zeigen. Aber im Moment macht er sie sichtlich glücklich!

