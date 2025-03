Beauty-Hype im Reality-TV: Warum Undereye-Patches nicht mehr wegzudenken sind

Nicht jeder Reality-Star hat rund um die Uhr ein Visagisten-Team um sich. Besonders in Shows wie "Are you the one","Promis unter Palmen" und Co. sind ungeschminkte Kandidaten keine Seltenheit, besonders nach kurzen Nächten. Hier kommen die Eye-Patches ins Spiel. Sie überdecken dunkle Augenringe und bieten bei Nahaufnahmen eine effektive und stilvolle Möglichkeit, kleinere Hautprobleme zu kaschieren. Im Prinzip leisten sie das gleiche wie dunkel getönte Sonnenbrillen, mit dem Vorteil, dass sie zusätzlich die Augenpartie pflegen. Clever!