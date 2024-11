Selena Gomez verzaubert mit mega elegantem Look!

Nicht nur Selena glänzte an diesem Abend: Ihre Kolleginnen aus dem Film Emilia Pérez, Zoe Saldana und Karla Sofía Gascón, erschienen ebenfalls in bemerkenswerten Outfits und setzten modische Akzente. Der Abend stand nicht nur im Zeichen des Glamours, sondern auch der Anerkennung inspirierender Frauen in Hollywood – eine Botschaft, die Selena sichtlich am Herzen lag und die sie durch ihre Präsenz unterstrich.