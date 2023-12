Ben Zucker: Alkoholdrama! So fand er zurück ins Leben

Anfang 2020 stand die Welt plötzlich still. Die Corona-Pandemie veränderte unser aller Leben. Sorge vor einer Erkrankung und Existenzängste lähmten viele Menschen. Auch Schlagerstar Ben Zucker. Während des ersten Lockdowns fiel er in ein tiefes Loch. Gefangen in seinen eigenen vier Wänden, kreisten die Gedanken. Da griff der Sänger zum Alkohol. Zum Schluss trank er fast täglich Hochprozentiges. Der Alkohol verschlechterte seinen Gemütszustand. Ein Teufelskreis. Doch ein Moment der Klarheit veränderte alles. Ben Zucker raffte sich auf, wurde aktiv und änderte Stück für Stück sein Leben: "Zehntausend Schritte am Tag retteten mich!"