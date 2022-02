Ben Zucker: Alles Fake! Sein falsches Liebesspiel wurde entlarvt!

Erstmals seit Bekanntgabe ihrer Liebe und der Trennung wendet sich nun die Ex-Freundin von Ben, Suzann Jetzkus, an die Öffentlichkeit und berichtet, wie es mit ihr und Ben vor ihrem Liebes-Ende wirklich ablief. So offenbart sie gegenüber "Bild", dass es für sie absolut unverständlich ist, dass Ben aus ihrem Liebes-Aus nun scheinbar Profit schlagen will. Sie erklärt: "Ben bringt zum Valentinstag diesen Song raus, tritt im TV vor Millionen von Menschen auf. Ohne mich vorzuwarnen oder zu fragen! Er macht mit meinen Gefühlen und unserer Liebe nun Geld und PR. Ich fühle mich missbraucht!" Autsch! Doch damit nicht genug! Angeblich soll auch Ben für das Beziehungs-Aus verantwortlich sein. So ergänzt sie: "Nach und nach stellte sich bei mir neben der Liebe ein komisches Gefühl ein. Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam. Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein. Er ist Sternzeichen Löwe, wird sehr deutlich, wenn er etwas anders haben will."

Während Ben noch gegenüber "Supperillu" beteuerte, wie gebrochen sein Herz ist: "Ich merke einfach: 'Ich bin noch zu getrieben, um mich dauerhaft an eine Partnerin zu binden'", sah die Realität ganz anders aus! Suzann fügt abschließend hinzu: