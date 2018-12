Ben Zucker: Darum scheiterte die Beziehung zu seiner Ex-Freundin

An ihm kam in diesem Jahr wohl keiner vorbei: Ben Zucker (35)! Der Shootingstar mit der markanten Stimme hat es geschafft und lebt endlich seinen großen Traum. Doch der Weg dorthin war sehr steinig... "Ich war mir für nichts zu schade. Ich habe lange als Backstage-Betreuer in der Arena Treptow in Berlin gearbeitet. Ich habe die Räumlichkeiten sauber gehalten, darunter auch das Klo, und habe darauf geachtet, dass die Künstler alles haben. Wenn ich die Halle nach dem Konzert gefegt hatte, habe ich mich mit der Gitarre auf die Bühne gesetzt und mir vorgestellt, wie es ist, dort zu spielen", spricht Ben Zucker mit "Woche heute" über die Zeit vor seinem großen Durchbruch.

Der Erfolg kam unerwartet für Ben Zucker

Inzwischen steht er mit wie auf der Bühne, doch den Rummel nimmt er gelassen. "So locker wie möglich. Aber ich bin auch sehr ehrgeizig. Ich habe mir alles nach und nach erarbeitet und will meinen Job natürlich so geil wie möglich machen. Musik ist mein Herzschrittmacher, ich bin auch einfach tierisch glücklich, dass jetzt alles so gut funktioniert", so Ben Zucker.

Doch wie hat er Helene eigentlich kennengelernt. Ben Zucker erinnert sich: "Der Kontakt kam über zustande. Ich war mit ihm auf Tour und in Berlin hat Helene ihn besucht und auch meine Show gesehen. Sie kam zu mir und meinte: 'Du machst deine Arbeit echt gut.' Ein paar Wochen später rief mich ihr Plattenboss an und sagte mir, sie wünsche sich, dass ich das Vorprogramm bei der Tournee spiele. Ich habe erst mal einen Schnaps getrunken, mich sehr gefreut und war auch stolz."

Ben Zucker schwärmt von Helene Fischer

Und wie hat er Helene Fischer erlebt? "Ganz große Klasse", schwärmt Ben Zucker. Mit einem echten Profi auf Tour zu gehen, ist schließlich eine große Sache. "Stadien sind noch mal eine andere Größenordnung als das, was ich bislang gewohnt war. Aber ich bin sowieso vor jedem Konzert aufgeregt und denke mir: 'Warum bist du nicht Bäcker geworden?'"

Trotzdem will er die Bodenhaftung nicht verlieren. "Ich bin so oder so ein erdiger Typ. Ich mache mir nichts aus Prominenz. Ich fühle mich an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern im perfekt aufgehoben. Strandkorb, Bier in der Hand, meine Jungs um mich herum, das ist das Schönste. Ich habe vier enge Freunde aus Kindertagen und zwei aus den letzten zehn Jahren. Zusammen unternehmen wir gerne was", betont Ben Zucker.

Ben Zuckers letzte Beziehung zerbrach

Und wie sieht es mit der Liebe aus? In seinem Hit "Na und?!" geht es um eine Frau, mit der er liiert war, letztlich scheiterte die Beziehung. "Am Geld", wie Ben Zucker verrät. "Ich war damals der kleine Musiker, der sich durchschlug und von 3,50 Euro die Stunde lebte, und sie ist eine Unternehmerin. Sie war es gewohnt, chic essen zu gehen, ich war eher der Typ Fertigpizza. Und dann die Außenwirkung: erfolgreiche Unternehmerin mit komischem Musiker, den kein Schwein kennt. Das hat uns aufgefressen."