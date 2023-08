Ben Zucker: Süße Nachrichten zu seinem 40. Geburtstag

Ben Zucker wird 40! Der deutsche Schlagersänger feiert am 4. August einen runden Geburtstag und hat nun exklusiv in einem Interview verraten, wie er den Tag verbringen wird und was er sich für sein neues Lebensjahrzehnt wünscht.

Ben Zucker ist aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken: Mit Hits wie "Na und?!" und "Was für eine geile Zeit" und seiner einzigartigen Stimme katapultierte sich der (noch) 39-Jährige in die deutschen Charts. Neben der Musik konzentriert sich der Sänger - nachdem er sich nach eigenen Aussagen während der Corona-Zeit gehen lassen hat - wieder vermehrt auf Fitness und ziert mittlerweile sogar etliche Cover von Fitnessmagazinen. Doch dieser durchtrainierte Körper kommt nicht von irgendwo her: "Ich stehe immer so gegen halb 8 auf, dann laufe ich auf meinen Laufband 10.000 Meter, rudere 5.000 Meter, dann fahr ich Fahrrad und mache ein paar Liegestütze. Das dauert alles so eineinhalb bis zwei Stunden und dann starte ich in den Tag.", lautet sein Fitnessprogramm, wie er gegenüber "Meine Schlagerwelt" verriet.