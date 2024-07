Benji Gregory: Der "ALF"-Star wurde tot im Auto gefunden!

Benji ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Das bestätigte jetzt seine Schwester Rebecca gegenüber dem News-Portal "TMZ". Demnach wurde der ehemalige Kinder-Star bereits am 13. Juni tot in seinem Auto auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in Arizona gefunden. Besonders tragisch: Auch sein Hund Hans lag tot auf dem Beifahrersitz. Was die genaue Todesursache war, wird derzeit geprüft.