Wie sehen die Darsteller aus „ALF“ heute aus?

Michu Meszaros als ALF

In der Serie landete der ungarische Schauspieler als zotteliger Außerirdische „ “ in der Garage der Familie Tanner und brachte deren Leben gewaltig durcheinander. Dank seiner Zotteln im blieb der nur 84 Zentimeter kleine Darsteller Michu Meszaros in der Öffentlichkeit meist unerkannt. Nach zwei Staffeln als ALF wurde der kleinwüchsige Michu durch einen Puppenschauspieler ersetzt. Bis zu seinem Tod 2016 wirkte der Serienstar unter anderem in verschiedenen Filmproduktionen und einem Werbespot neben mit.