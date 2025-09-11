Bereut Jennifer Iglesias „Prominent getrennt”-Auftritt? Jetzt spricht sie Klartext

Die Erfahrung mit Hate und Shitstorms während der Ausstrahlung von „Prominent getrennt” hat sie geprägt. Morddrohungen und üble Nachrichten im Netz gehören leider zu ihrem Alltag. Doch Jennifer hat gelernt, damit umzugehen – auch dank Tipps von Kollegin Micaela Schäfer. „Sie meinte zu mir: Lies die Kommentare gar nicht erst. Du bist in deiner eigenen Welt, gib den Leuten nicht diesen Zugriff“, so Iglesias. Ein Rat, den sie heute konsequent befolgt.