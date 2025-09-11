Bereut Jennifer Iglesias „Prominent getrennt”-Auftritt? Jetzt spricht sie Klartext
Jennifer Iglesias’ Teilnahme bei „Prominent getrennt“ sorgte für hitzige Diskussionen unter den Fans. Jetzt sprach sie offen über die vergangenen Monate und verriet, ob sie ihre Karriere im Reality-TV bereut.
Jennifer Iglesias ist derzeit bei „Love Island VIP” zu sehen.
© RTL
Jennifer Iglesias ist zurück im Reality-TV – diesmal bei „Love Island VIP“. Doch bevor sie sich auf das neue Abenteuer eingelassen hat, musste sie lange mit sich hadern. „Ich habe mich gefragt: Bin ich überhaupt bereit fürs Daten?“, gesteht die 31-Jährige im Gespräch mit TV Movie Online. Am Ende habe sie sich selbst Mut zugesprochen und den Sprung ins Ungewisse gewagt.
Spiritualität bestimmt Jennifers Leben
Ihr neuer Halt: Meditation, spirituelles Erwachen und ein komplett veränderter Lebensstil. Nach einer Reise nach Miami habe Jennifer den Zugang zur Spiritualität gefunden – inspiriert von ihrem Onkel, der ihr neue Denkweisen eröffnete. Seitdem verzichtet sie komplett auf Alkohol, meidet große Menschenmengen und richtet ihren Alltag auf Achtsamkeit aus.
„Manchmal kommt alles so, wie es kommen soll. Vielleicht sollte es einfach so sein“, erklärt sie ihre Entscheidung für „Love Island VIP“. Für Jennifer sei es inzwischen ein großes Ziel, sich von alten Mustern und negativen Energien zu lösen und mehr auf sich selbst zu hören.
So geht Jennifer mit Hass-Kommentaren um
Die Erfahrung mit Hate und Shitstorms während der Ausstrahlung von „Prominent getrennt” hat sie geprägt. Morddrohungen und üble Nachrichten im Netz gehören leider zu ihrem Alltag. Doch Jennifer hat gelernt, damit umzugehen – auch dank Tipps von Kollegin Micaela Schäfer. „Sie meinte zu mir: Lies die Kommentare gar nicht erst. Du bist in deiner eigenen Welt, gib den Leuten nicht diesen Zugriff“, so Iglesias. Ein Rat, den sie heute konsequent befolgt.
Statt sich von Negativität runterziehen zu lassen, habe sie inzwischen sogar Mitleid mit Hatern. „Wenn mir jemand nicht gefällt, entfolge ich einfach“, erklärt sie.
Jennifer Iglesias verspürt keine Reue
Bereut habe Jennifer ihre Reality-Karriere trotz allem nicht. „Es ist eine tolle Erfahrung, die ich immer wieder machen würde“, sagt sie. Nur eines störe sie im Rückblick: Dass sie „falschen Menschen eine Plattform gegeben“ habe – vor allem ihrem Ex-Partner, der erst durch ihre Teilnahme im Rampenlicht stand.
Aber wer weiß – vielleicht wartet bei „Love Island VIP“ ja endlich das Happy End, das sie sich so lange gewünscht hat.