“Prominent getrennt”: Nach Shitstorm – Jennifer Iglesias spricht Klartext vor der Reunion
Im Finale von “Prominent getrennt” sorgte Jennifer Iglesias mit einem Sekt-Eklat für einen Aufschrei. Nun erklärt sie, warum sie ihr Verhalten nicht bereut.
Jennifer Iglesias äußert sich zu ihrem Verhalten beim “Prominent getrennt”-Finale.
© RTL
Eigentlich sollte das gemeinsame Dinner der verbliebenen Paare ein feierlicher Abschluss der aktuellen Staffel von “Prominent getrennt” werden – doch es sollte alles anders kommen. Jennifer Iglesias kippte ihrem Ex Nico Müller eine ganze Flasche Sekt ins Gesicht.
Die Mitkandidaten griffen schnell ein, doch der Vorfall löste bei den Zuschauern einen wahren Shitstorm aus. Viele Fans kritisierten Jennis Verhalten als zu aggressiv – und fordern nun sogar Konsequenzen: Wenn in anderen Reality-Formaten Kandidaten für Ausraster herausfliegen, warum nicht hier?
Jenny verteidigt ihr Verhalten öffentlich
Nach der Welle der Kritik meldete sich Jenny jetzt selbst zu Wort. Auf dem “Love Island VIP”-Event sagte sie: “Die Stories sind voll, dann heißt es immer: ‘Ja, ich will Jenni keine Plattform geben’ – und dann kommt die nächste Story über mich, die nächste Geschichte. Also irgendwas habe ich ja mit ‚Prominent getrennt‘ ja doch richtig gemacht.”
Sie macht damit klar: Für sie ist die große Aufmerksamkeit ein Beweis dafür, dass sie in der Show eine prägende Rolle gespielt hat. Außerdem betonte die 26-Jährige, dass im TV längst nicht alle Szenen gezeigt wurden – viele Dinge könnten die Zuschauer daher gar nicht nachvollziehen. Unterstützung bekam sie von Freundin Gabriela Alves Rodriguez, die überzeugt ist, dass Jenny in der Show “alles richtig gemacht” habe.
Reunion-Show von “Prominent getrennt” verspricht neues Drama
Reality-Fans müssen nicht lange auf ein Wiedersehen warten: Am 9. September zeigt RTL+ erstmals eine große “Prominent getrennt”-Reunion, moderiert von Charlotte Würdig. Dort sollen erneut die Fetzen fliegen. Spannend: Drei Paare sollen gar nicht erst erschienen sein. Ob sie ausgeladen wurden oder selbst nicht teilnehmen wollten, bleibt bislang unklar.