"Bergdoktor Hans Sigl: Der wahre Bachelor - Jetzt packen Kollegen aus

Ein tiefer Blick in die Augen, ein verschmitztes Lächeln – als "Der Bergdoktor" wickelt Hans Sigl die Frauen gleich reihenweise um den Finger. Scheinbar keine kann Dr. Grubers Charme widerstehen! Sigl selbst sieht die Sache anders: "Das ist alles ein großes Missverständnis mit den vielen Frauen", rechtfertigt er sich in der ZDF-Doku "Backstage beim Bergdoktor". "Der Mann ist sehr loyal und treu", sagt Sigl über seine Paraderolle. "Die Beziehung mit Anne hielt fast acht Jahre. Dann kam Franziska dazwischen – sowas kann ja mal passieren. In 18 Jahren hat er natürlich verschiedene Frauen kennengelernt, aber so viele waren es nun auch nicht."