"Bergdoktor"-Mark Keller: Halbnackt mit einer anderen Frau!

Auf einer Yacht auf Mallorca sonnt sich der 58-Jährige mit einer anderen Frau. Beide wirken vertraut, lachen und haben Spaß. Doch wer ist die brünette Schönheit neben dem Schauspieler? Sängerin und Moderatorin Nina-Marlisa Lenzi, weiß die "Bild". Scheinbar haben die zwei zusammen gedreht, sie hat ihn für ihre neue TV-Show "Welcome to my world" interviewt. Dabei nahm Mark die Moderatorin für einen Tag mit und zeigte ihr, wie er sein Leben verbringt (unter anderem auf einer Yacht auf Mallorca)! Das bedeutet also: Entwarnung für Freundin Anna!