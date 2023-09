"Bergdoktor"-Star Mark Keller: Bedrückende Familien-Beichte! Nun rückt er mit der Wahrheit raus

Außerdem kamen Existenzängste hinzu. "2000 gab ich 'Alarm für Cobra 11' auf, zeitgleich floppte mein Kinofilm 'I Love You Baby'. Ich hatte keine Rollen, keine Jobs, keine Serie. Von den vielen Schulterklopfern und vermeintlichen Freunden war dann auch keiner mehr da", blickt der Schauspieler traurig zurück. Jeden Tag sorgte er sich. Wie sollte er seine Familie über Wasser halten? "In dieser Krise habe ich aber das kleine Glück gesehen: Ich bin bei mir geblieben. Was hatte ich zu verlieren? Ich war gesund, hatte endlich Zeit für meine Familie."

Also konzentrierte sich Mark Keller auf Joshua und Aaron. "Wir drei sind ein sehr starkes Team", schwärmt der TV-Star. Die Zeit bewies ihm, man kann alles schaffen, wenn man nur zusammenhält. Und er glaubte fest daran, dass das Glück zurückkehren würde. So war es auch. 2008 ergatterte Mark Keller die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Von da an ging es beruflich wieder bergauf. Privat musste er erkennen, dass die Liebe zwischen ihm und seiner Frau nach all den schweren Jahren nachließ. Sie trennten sich.

Einige Jahre danach fand er aber auch privat sein Glück. "Es war ein Abend im März 2012, an dem mein Leben eine wunderbare Wende nahm. Das war der Tag, an dem ich meine Lebensgefährtin Anna traf", beschreibt Keller diesen schicksalhaften Moment. Dass Anna in sein Leben trat, war ein "riesengroßes, bereicherndes Glück". Auch Tülin und die gemeinsamen Söhne schlossen die neue Freundin schnell ins Herz.

Heute pendelt der Schauspieler zwischen Annas Wohnung in Köln und dem Familienhaus am Bodensee. Noch immer kümmern sich er und seine Söhne gemeinsam um Tülin. "Somit sind wir, wie man in Neudeutsch so schön sagt, eine glückliche Patchworkfamilie geworden", schwärmt Mark Keller von seinem Leben.