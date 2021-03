Mark Keller: So vereint er seine kranke Frau & seine Freundin

Für immer, in guten wie in schlechten Zeiten – diesen Schwur leisteten Mark Keller und seine Frau Tülin bei ihrer Hochzeit vor 28 Jahren. Die schweren Tage kamen allerdings früher, als es das Paar überhaupt für möglich gehalten hätte! Was bis jetzt niemand wusste: Tülin Keller ist unheilbar krank! Zum ersten Mal findet der „Bergdoktor“-Schauspieler den Mut, über sein trauriges Familiengeheimnis zu sprechen: „Sie ist seit Jahren ein Pflegefall.“