"Bergretter" Sebastian Ströbel: Emotionale Beichte! Er will wieder frei sein

Mit der Rolle "Markus Kofler" ging für Sebastian Ströbel ein großer Traum in Erfüllung. Und das lag nicht nur daran, dass er durch die TV-Show berühmt wurde, sondern auch an dem tollen Team, mit dem er zusammenarbeiten darf. Im Interview mit "web.de News" plauderte er interessantes Insider-Wissen aus: "Dieses füreinander da sein kenne ich auch vom ‘Bergretter’-Set. Wir arbeiten hoch oben in den Bergen und können dort keine Stinkstiefel gebrauchen. Wir müssen zuhören, aufeinander achten und sorgsam sein."

Dass diese Arbeit auch anstrengend sein kann, weiß der Schauspieler ziemlich genau: "Sicherlich gibt es diese Momente, in denen alles auf einmal kommt. Danach schaffe ich mir aber schon einen gewissen Freiraum. Der Podcast ‘Zuckerbrot und Kneipe’ macht mir irrsinnig viel Spaß, es hat sich einfach so entwickelt. Ich bin ein Freund davon, sich möglichst breit aufzustellen und ab und an aus seiner Komfortzone herauszutreten." Seine Komfortzone "Die Bergretter" wird Sebastian Ströbel nun nach der 15. Staffel verlassen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Für die Fan-Gemeinschaft der "ZDF"-Show ein großer Verlust!

