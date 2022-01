Sebastian Ströbel: Ehefrau & 4 Töchter - So lebt der Bergretter privat

Was tut man nicht alles für seine Herzdame? Und der attraktive „Die Bergretter“-Star hat nicht nur eine Frau an seiner Seite, sondern gleich fünf. Mit seiner langjährigen Ehefrau Kristina hat Sebastian Ströbel vier Töchter bekommen. Die Mädchen sind 2, 10, 13 und 15 Jahre jung. Gemeinsam lebt die Großfamilie südlich der Elbe in einem Haus im Stadtteil Harburg-Eißendorf in Hamburg. Langeweile oder Ruhe sind für den Bergretter längst ein Luxusgut geworden, das er nur auf langen Autofahrten bekommt. Denn in den heimischen vier Wänden ist bei vier Kindern immer etwas los. Trotz Großfamilie hielt die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort den leidenschaftlichen Schauspieler nicht davon ab seinen Traumjob bei „Die Bergretter“ anzunehmen.