Bert Wollersheim: Jetzt platz Ehefrau Ginger der Kragen

Doch das will Ginger so nicht akzeptieren! "Boah, was stimmt nicht mit dir bitteschön?", feuert sie zurück. "Warte ab. Antwort bekommst du heute noch." Ihre Nachricht versieht sie mit einem Kuss-Emoji und einem Mittelfinger. Kurz darauf teilt sie ein Foto von ihrem Ausweis, in dem ihr Geburtsdatum zu sehen ist: 17.06.1986!

"Ich bin 34 Jahre alt. Tja. An deiner Stelle würde ich mir mal einen anderen Arzt suchen, der dich bisschen besser unterspritzt, dann müsstest du nicht lügen wegen deinem Alter, du dumme Nuss", ätzt Ginger. Autsch...

Sophia Vegas im Beauty-Wahn! Die Ex von Bert Wollersheim macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitsoperationen: