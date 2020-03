Daniel Charlier: Womit verdient Sophia Vegas‘ Mann sein Geld?

An der Seite ihres Mannes Daniel Charlier blüht Sophia Vegas in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter auf. Der amerikanische Geschäftsmann hat das Leben der Kult-Blondine komplett auf den Kopf gestellt. Mit seinem Geld finanziert er ihr ein gemütliches Luxus-Leben. Doch womit verdient Daniel Charlier sein Vermögen?

Bei einer romantischen Trauung in Santa Barbara gab Sophia Vegas ihrem Verlobten Daniel Charlier im September 2019 das Ja-Wort. Seither hat die Kult-Blondine ihr Leben komplett umgekrempelt. Statt von -Ops zu Glamour-Partys zu hechten, stehen Stillen und Familienausflüge auf der Tagesordnung. Während Sophia Vegas ihre Freude am Mutter-Dasein entdeckt, bringt ihr Ehemann fleißig das Geld nach Hause. Doch mit welchem Beruf verdient Daniel Charlier eigentlich sein Vermögen?

Drei Hochzeiten für Sophia Vegas und Daniel Charlier

Seit September 2019 ist die Ex-Frau von Rotlicht-Größe Bert Wollersheim zum zweiten Mal verheiratet. Ganz in Weiß und mit einem eigens designten Ring heiratete Sophie Vegas ihren Auserwählter Daniel Charlier im engsten Kreis in Santa Barbara. Schon 2020 folgt die kirchliche Trauung im heimischen Beverly Hills sowie auf der Sonneninsel Ibiza. Ihr Liebesglück zelebrieren das -Sternchen und ihr Mann mit Vorliebe öffentlich auf . So hinterlässt Daniel Charlier dort rührende Botschaften für seine Frau: „Ich werde dich lieben, wie dich noch niemand zuvor geliebt hat. Wir sind in unserem ersten Kapitel, unsere Liebesgeschichte hat gerade erst begonnen.“

Sophia Vegas & Daniel Charlier verliebten sich auf einer Privatparty

Mit ihrem Mann hat Sophia Vegas einen wahren Glücksgriff in der Liebe gelandet. Kein Wunder, dass es ziemlich flott unter die Haube ging. Immerhin lernten sich Sophia Vegas und Daniel Charlier erst 2018 kennen und lieben. Nur ein Jahr später erblickte die gemeinsame Tochter Amanda im Februar 2019 das Licht der Welt. Doch wer ist der erfolgreiche Mann, der dem Reality-TV-Sternchen endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Das erste Mal begegneten sich die beiden in einem privaten Zigarrenclub in Beverly Hills. Über ihr Kennenlernen verrät Sophia Vegas heute: „Daniel ist da Mitglied und hatte eine Privatparty mit 50 Leuten organisiert. Ich bin mit Freunden da hin und wir sind ins Gespräch gekommen." Schnell war es um die Blondine geschehen! Mittlerweile sind die beiden ein echtes Dreamteam, selbst Bert Wollersheim hat gegen die neue Liebe seiner Ex-Frau nichts einzuwenden: "Sophia hat mir ihren neuen Freund bereits vorgestellt. Er macht einen sehr seriösen Eindruck, und ich bin sicher, dass er ihr gut tut. Ich wünsche ihr nur das Beste." Diese warmen Worte müssen doch wirklich schmeicheln.

Daniel Charlier: Was ist sein Beruf?

Für Sophia Vegas ist mit ihrer zweiten Ehe ein echter Prinzessinnen-Traum in Erfüllung gegangen. Ihr Mann Daniel Charlier ist Franzose und verdient sein Geld als Investmentbanker. Sein Vermögen muss der 53-Jährige jedoch gut einteilen, denn er kann sich bereits über drei Söhne aus früheren Beziehungen freuen. Auch auf Instagram macht er als Papa eine echt gute Figur.

Dank Daniel Charliers Beruf scheint es der frisch gebackenen Familie trotzdem an nichts zu mangeln. Während ihr Mann das Geld für Traumurlaube auf Hawaii und Wellnesstrips beisteuert, kann sich Sophia Vegas in aller Ruhe um ihr Beautyprogramm und ihre Tochter kümmern. Gegen das Vermögen ihres erfolgreichen Mannes hat die Blondine dabei sicherlich nichts weiter einzuwenden.

Wird ihr Ehemann ihr weiterhin die Schönheitsoperationen bezahlen? Kaum zu glauben, wie oft sich Sophia Vegas schon unters Messer gelegt hat: