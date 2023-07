Bettina & Christian Wulff: Ehe-Drama - So kurz nach der 3. Hochzeit

Schließlich hat Bettina den ehemaligen Bundespräsidenten schon oft verlassen. Erste Trennung 2013. Sie reichte die Scheidung ein. Doch nur wenig später kam das Paar sich wieder näher. 2015 das Liebes-Comeback! Im selben Jahr: Hochzeit in Weiß. Doch von wegen "Für immer und ewig"! Im Herbst 2018 die erneute Trennung. Denn Bettina zog es in die Arme von Jan-Henrik Behnken, dem Musiklehrer der Kinder. Daher 2020 die Scheidung von Wulff. Wenige Monate später die Kehrtwende: Es wurde bekannt, dass der Rechtsanwalt und die PR-Expertin abermals zusammen sind. Jetzt – mit der dritten Trauung – sind die Wulffs auch offiziell wieder Ehepartner. Puh!

Und Christian Wulff bemüht sich, Bettina zu halten. Dafür versucht er sogar, wieder in der Politik mitzumischen. Am glücklichsten waren die beiden schließlich, als er 2010 Bundespräsident wurde! Erster Schritt: ein souveräner Auftritt in der Sendung "Maischberger". Man spürt direkt, dass er gern neuerlich ein hohes Tier wäre – mit Macht. Damit Bettina vielleicht doch für immer bleibt …