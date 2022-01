Betty White: Das war wirklich die Todesursache

Wie oft fälschlicherweise von Impfgegnern vermutet wurde, ist nun auch offiziell bestätigt, dass der Tod von Betty White in keiner Weise mit ihrer Auffrischungsimpfung in Verbindung stand. Die Impfung erhielt der Fernseh-Star drei Tage vor ihrem Tod - also bereits nach ihrem Schlaganfall, der letzten Endes wirklich die Todesursache von Betty White war. "Ihr Tod sollte nicht politisiert werden - das ist nicht das Leben, das sie gelebt hat." äußert sich ihr Agent Jeff Witjas jetzt zu der Debatte. Ohnehin bleibt die Hollywood-Legende durch ich einzigartiges Lebenswerk in jeder Hinsicht unvergessen. Rest in Peace Betty White!

