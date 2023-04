Beyoncé & Jay-Z: Alles aus nach 15 Jahren! Sie stehen vor den Trümmern ihres Glücks

"Sie haben schon lange kein gemeinsames Schlafzimmer mehr", berichtet der Freund in der "BamS". "Jay-Z wünscht sich mehr Freiheiten, aber die werden ihm aufgrund der Ehe verwehrt. Und Beyoncé wirft ihrem Mann vor, dass er sie bezüglich ihrer Musikkarriere zu sehr unter Druck setzt. Sie wollte sich eigentlich mehr auf die Familie konzentrieren, aber das lässt er nicht zu." Schon länger gibt es Krisen-Gerüchte, immer wieder wurde in der Vergangenheit gemunkelt, der Rapper und Produzent Jay-Z, der gleichzeitig noch immer Beyoncés Manager ist, habe seine Frau betrogen. Tatsächlich scheint die 29-fache Grammy-Gewinnerin in ihren Stücken auf mögliche Affären ihres Gatten anzuspielen, wie etwa in ihrem Song "Superstar" aus dem letzten Jahr. Dort heißt es: "Ich bin die Nummer eins. Ich bin die Einzige. Verschwende deine Zeit nicht damit, mit mir zu konkurrieren. Niemand auf der Welt ist wie ich." Doch eine Scheidung würde für das Vorzeige-Couple zu einem kostspieligen Albtraum werden!