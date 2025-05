Bibi Heinicke: "Sooo traurig und enttäuscht" - Emotionaler Post wirft Fragen auf

Wenig später meldet sie sich in ihrer Instagram-Story noch einmal persönlich. Scheinbar völlig aufgelöst zeigt die Influencerin sich in einem pinkfarbenen T-Shirt und ohne Make-up. Im unteren Bereich des Videos platziert sie ein weinendes Emoji. "Ich habe gerade was so Schlimmes gesehen und erfahren", erzählt sie ihren Followern. Bianca fasst sich in dem Video mehrfach an den Kopf, reibt sich die Augen. "Ich bin so fix und fertig, Leute", sagt sie und beendet die Aufnahme. Wieder bleibt eine Erklärung aus.