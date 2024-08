Bill Kaulitz: Absoluter Horror! Mit diesem Foto überrascht er selbst eingefleischte Fans

In dem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat Bill bereits verraten, dass er eine Rolle in einem Film übernehmen wird. Bisher hat er allerdings noch nicht verraten, um welchen Horrorstreifen es sich handelt. Die Dreharbeiten scheinen aber schon in vollem Gange zu sein, denn auf seinem Instagram-Kanal postet der Sänger bereits die ersten Ausschnitte.

Unter anderem ist dort sein Stuhl zu sehen, auf dem der Name "Johnny" steht. Wir wissen also schon, wie er in dem Film heißt! Auch seinen bunten Make-up-Look teilt Bill mit den Fans. "Ich kann es nicht erwarten, bis ihr das alle zu sehen bekommt", schwärmt er. Bleibt abzuwarten, wann er weitere Details mit seinen Anhängern teilen wird! Es bleibt spannend ...