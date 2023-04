Bill Kaulitz: "DSDS"-Blamage! Er schießt heftig gegen Dieter Bohlen

Aktuell proben die Tokio Hotel-Zwillinge für ihre Europa-Tour in Berlin. Als sie ihren Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aufnehmen, läuft im Hotel der Fernseher. "Wir sind in Berlin. Das Wetter ist grau. Im Hintergrund läuft der Gottesdienst", erzählt Bill. Gleichzeitig stichelt er: "Guckt das jemand? Wie viel Quote hat das? Bestimmt so wenig wie 'Deutschland sucht den Superstar'!"

Tom kann sich ein Lachen nur schwer verkneifen und kontert ironisch: "'DSDS' ist zurück wegen den fetten Quoten! Es läuft absolut bombastisch. Ein paar hundert Tausend in der Zielgruppe. Es lief so gut, dass sie gesagt haben: 'Jetzt müssen wir nochmal!' Nicht, weil wir einen Vertrag mit Dieter Bohlen abgeschlossen haben und sehr viel Geld im Voraus bezahlt haben und das irgendwie kompensieren müssen... Nein, die Quoten sind sehr, sehr gut." Einer von den Zuschauern war tatsächlich Bill. Besonders der Auftritt von Dieter stieß ihm übel auf.