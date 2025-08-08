In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plauderte der Tokio-Hotel-Star jetzt ganz offen aus dem Dating-Nähkästchen. Die Fans mussten sich lange gedulden, doch endlich können sie sich wieder auf Bills Datinggeschichten freuen. Denn bei schon bald wird bei ihm wieder die Post abgehen! Er berichtete, dass er gleich drei Dates in einer Woche haben wird. "Morgen geht’s los mit dem ersten Date", verriet der Tokio-Hotel-Sänger ganz entspannt. Doch es kommt noch pikanter: Einer der Männer soll echtes Promi-Potenzial haben! "Wenn das mit dem einen was wird, das wird eine Schlagzeile", kündigte Bill vielsagend an. Bruder Tom reagierte erstmal skeptisch, aber Bill blieb cool: "Die Leute kennen den." Na, wenn das mal nicht spannende Neuigkeiten sind!