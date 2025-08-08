Bill Kaulitz gibt neue Details über seine aktuelle Romanze preis!
Frisch verliebt oder nur ein heißer Flirt? Bei Bill Kaulitz brodelt die Gerüchteküche – alle wollen wissen: Wer ist der neue Lover an seiner Seite?
Bill Kaulitz live bei einem Konzert von The Tour 2025 in der Swiss Life Hall in Hannover.
© Imago / Future Image
In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plauderte der Tokio-Hotel-Star jetzt ganz offen aus dem Dating-Nähkästchen. Die Fans mussten sich lange gedulden, doch endlich können sie sich wieder auf Bills Datinggeschichten freuen. Denn bei schon bald wird bei ihm wieder die Post abgehen! Er berichtete, dass er gleich drei Dates in einer Woche haben wird. "Morgen geht’s los mit dem ersten Date", verriet der Tokio-Hotel-Sänger ganz entspannt. Doch es kommt noch pikanter: Einer der Männer soll echtes Promi-Potenzial haben! "Wenn das mit dem einen was wird, das wird eine Schlagzeile", kündigte Bill vielsagend an. Bruder Tom reagierte erstmal skeptisch, aber Bill blieb cool: "Die Leute kennen den." Na, wenn das mal nicht spannende Neuigkeiten sind!
Partyalarm bei Bill!
Der Popsänger ließ in seiner letzten Podcastfolge keine Details aus und erzählte ganz euphorisch neben seinem Datingleben von seinen wilden Partynächten. Nach einer ausgelassenen Partynacht fand sich der Tokio-Hotel-Star in einer Szene wieder, die fast schon filmreif war: Zigaretten, Champagnerflaschen – und ein mysteriöser Übernachtungsgast mitten im Bett! Verkatert und noch halb im Party-Modus wurde Bill am nächsten Morgen von seiner Assistentin und dem Stylisten-Team geweckt – schließlich stand ein Videodreh an. Während er gestylt wurde, verabschiedete sich sein Gast eher unspektakulär mit einem trockenen "Tschüss". Ganz nach dem Motto: Gekommen, gefeiert, gegangen!
Sein Herz hat kein Beuteschema!
Der Tokio-Hotel-Star nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund, wenn’s um sein Liebesleben geht. Unteranderem redet er auch offen über den wahren Trennungsgrund von Marc Eggers. Kürzlich gab er sogar zu: Sein Beuteschema? Nicht in Stein gemeißelt! Wenn’s funkt, dann funkt’s – ganz egal, wie der Typ normalerweise so aussehen müsste. Genau für diese Mischung aus Ehrlichkeit, Humor und einem Hauch Glam wird er von seinen Fans gefeiert. Wie es nun mit seinem Liebesleben und dem geheimen Loverboy weitergeht, bleibt erstmal unter Verschluss, aber wir hoffen, dass er schon bald mehr ausplaudert …