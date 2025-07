Bill Kaulitz verliebt? Dieser Reality-Star hat es ihm angetan!

Bill hat aber noch einen weiteren Grund zur Freude. Gleich in der ersten Folge wurde nämlich ein Song seiner Band gespielt: "In der allerersten Folge lief gleich 'Bad Love' von Tokio Hotel", berichtet er stolz. "Fand ich ganz toll, hat mir gut gefallen." Das Musik-Comeback im Reality-TV scheint ihn zu begeistern – Bruder Tom Kaulitz hingegen ist noch skeptisch: "Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, in so einer Sendung stattzufinden." Allerdings gesteht er auch, die Show bislang gar nicht gesehen zu haben. Na, dann wird’s höchste Zeit!