Bill Kaulitz: Jetzt platzt er mit der ganzen Wahrheit heraus

Bill geriet in Plauderlaune über seine Kindheitstage! So verrät er nun gegenüber "red", dass seine Jugendjahre mit einem harten Trainingslager zu vergleichen sind: "Unsere Kindheit war wie so ein kleines Bootcamp darauf, was uns später mal erwarten würde. Das heißt, Anfeindungen und Hass, das kannte ich einfach. Aber natürlich, klar, wenn dann Steine aus den Bahngleisen fliegen und Flaschen und Eier - für mich tat es dann auch mehr weh, die anderen Jungs zu sehen auf der Bühne und Tom, dem das runtertropft an seinem Basecap. In dem Moment versuchst du auch einfach, rauszukommen und das zu überleben." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in die Vergangenheit von Bill und der Band "Tokio Hotel" geben. Doch damit nicht genug! Wie Bill ergänzt, kann er auch viele Jahre später immer noch nicht glauben, was damals alles passiert ist...