Bill Kaulitz: Jetzt redet er über seine Liebes-Probleme

"Ich finde halt diese ganzen Schubladen so schwierig. Und ich fand das immer so schwer. Ich finde, Liebe ist so viel komplexer. Und ich bin einfach so ein wahnsinnig romantischer Mensch und ich kann das einfach nicht. Ich weiß doch nicht, wer gleich um die Ecke kommt", erläutert Bill nun gegenüber "RTL". Klingt ganz danach, als ob der Bruder von Tom Kaulitz immer noch auf der Suche nach der großen Liebe ist. Ob es bei ihm in diesem Jahr wohl noch funken wird? Wir können gespannt sein...