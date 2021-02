Bill Kaulitz: Am Boden zerstört - dieser Mann hat ihm das Herz gebrochen

Jahrelang war die Sexualität von Bill Kaulitz ein Geheimnis. Nun spricht er endlich darüber. In seiner Biografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" (ab dem 1. Februar im Handel) gesteht er, dass er auf Frauen, aber auch auf Männer steht. "Ich finde immer diese ganzen Schubladen so schwierig, und ich finde Liebe ist so viel komplexer. (...) Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab das beides gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie anders es im Leben immer kommt. Und darum hätte ich gerne, dass eine neue Schublade erfunden wird, oder wir einfach alle abschaffen", erklärt er.

Und es war ausgerechnet ein Mann, der ihm den schlimmsten Liebeskummer beschert hat...