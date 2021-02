Bill Kaulitz: Er packt über Heidi Klum aus

"Ich liebe Tom mehr als mich selbst. Und mit Heidi kam die Leichtigkeit in unser Leben. Ein Gefühl, das wir vorher noch nicht kannten", schreibt Bill in seiner Biografie. "Heute glaube ich, dass Tom und ich unser Glück aufgespart haben. So, als ob der ganze private Schmerz auf ein Liebesglückskonto eingezahlt wurde. Je mehr es weh tat, desto mehr Glück haben wir für die Zukunft angespart. Wie sonst kann man erklären, dass Tom seine große Liebe und die absolut tollste Frau, die ich mir überhaupt nur für ihn vorstellen kann, in derselben Nacht kennenlernte und so kurze Zeit später zur Frau nahm?" Obwohl Bill selbst Single ist, freut er sich über alles für Heidi und Tom.