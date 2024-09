Bill Kaulitz: Jetzt spricht er über die Zeit am Ballermann mit Marc Eggers

Das Grinsen kann man ganz deutlich heraushören, als Bill Kaulitz mit seinem Bruder Tom im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" über die Zeit am Ballermann spricht. Schon vor dem Flug auf die beliebte Urlaubsinsel, war Bill ganz aufgeregt! "Ich habe mich da total drauf gefreut. (...) Ich bin aufgestanden, mir ging es fabelhaft. Mir ging es wirklich gut. Ich war voller Vorfreude", schwärmt er. Ob die große Freude wohl Marc galt? Dazu schweigt er. Doch er macht auch eindeutige Andeutungen!

Denn als Tom sich über die Mütze lustig macht, die sein Bruder auf einer Party am Ballermann trug, kontert der nur ganz entspannt: "Meine Begleitung hat gesagt: 'Du siehst total süß aus, ich find das total schön, wie du aussiehst'." So so, das hört sich doch ganz schön flirty an.

Überhaupt hatten die Jungs eine wundervolle Zeit auf Mallorca. "Wir waren auf dem Boot, wir waren schön essen und haben Spaziergänge gemacht. Das war richtig schön, ich habe das voll genossen." Hört sich nach einem perfekten Trip an. Ob Marc bei den Ausflügen mit von der Partie war und die beiden schlussendlich doch noch zu einander finden? Man darf gespannt sein ...

