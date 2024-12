Bill Kaulitz: "Krass verar***t" - Er fühlt sich so einsam - ist Marc Eggers der Grund?

Dann spricht er Tacheles, berichtet, wie schlecht es ihm in den letzten Tagen gegangen sei – "auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren". Schuld daran sei die Unfähigkeit zu emotionaler Bindung "mancher Leute". Gemeint sein kann damit nur Marc Eggers, denn was folgt, passt wie die Faust aufs Auge. Er könnte noch immer nicht fassen, dass man ihm ein "Weißt du was, ist mir egal!" an den Kopf geknallt habe. Auch das nächste Zitat hat es in sich: "Wo Leute dann einfach wirklich sagen, ‚[…] Ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir‘ oder ich sage 20 Mal ‚Bitte sei dann da, ich muss mich auf dich verlassen‘, aber sie schlafen weiter, drehen den Wecker um, kommen nicht, lassen mich wirklich im Stich."