Bill Kaulitz: Chaotischer Familienbesuch! Mama Kaulitz isst Hundeeis

Doch das ist nicht das Einzige, das Bill an seinen Gästen stört. Dass Mama Kaulitz immer ihre Handtücher draußen zum Trocknen aufhängt, findet Bill "schwierig". Der Tokio Hotel-Star beschwert sich: "Das sieht hässlich aus!". Auch sein bester Freund leistete sich einen kleinen Fauxpas. Er wollte etwas in seinem Zimmer aufwischen. "Ich habe wirklich jedes Putzmittel, was man sich vorstellen kann. Was nimmt er? Den Polsterreiniger und macht damit dann das Parkett. Er so: 'Es ist so komisch ölig, kommst du mal bitte?'", berichtet Bill weiter. "Wahrscheinlich mache ich es dann das nächste Mal." Lange böse kann Bill seinen Liebsten aber nicht sein.

