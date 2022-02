Bill Kaulitz: Krasser Beautyeingriff! Er ist kaum wiederzuerkennen!

Wie Bill Kaulitz nun in dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit Bruder Tom Kaulitz berichtet, hatte er ein absurdes Erlebnis mit seiner "Face-ID". So offenbart er, dass die Gesichtserkennung seines Smartphones ihn einfach nicht erkannt hat. Er berichtet dazu: "Entweder meine ganzen Beauty-Eingriffe in der letzten Woche sind schiefgelaufen oder aber meine Allergie hat irgendwas verschoben in meinem Gesicht." Hoppla! Doch Bill scheint die ganze Geschichte mit Humor zu nehmen und fügt hinzu: "Mit meinem kleinen Champagner-Rausch sah ich wahrscheinlich so verschroben aus." Ob Bill in der nächsten Zeit wohl noch mehr private Erlebnisse dieser Art preisgeben wird? Wir können gespannt sein...