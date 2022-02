Michelle Hunziker nach Trennung von Tomaso: Ihre alten Traumata sind zurück!

Damit wäre Michelle, die seit der Verkündung ihrer Trennung tapfer in jede Kamera lächelt, einmal mehr hintergangen worden – eine bittere Erfahrung, die alte Wunden aufreißt. "Ich bin oft betrogen worden", gab sie vor einiger Zeit im Interview zu. "Ich weiß nicht, wer sie waren und wie sie waren. Und das ist besser so. Sonst wären sie nicht mehr am Leben." Klare Worte, die zeigen, wie groß ihre Angst davor war, den eigenen heftigen Reaktionen nachzugeben. Und ihre Angst davor, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. "Ich muss meine Eifersucht zügeln. Es gibt immer eine Jüngere, eine Blondere." Sie versuchte, entspannt mit ihrer Eifersucht umzugehen, wollte sogar lernen, Seitensprünge zu akzeptieren. "Ich glaube, Männer können nicht treu bleiben", so Michelle. "Zumindest nicht dauerhaft. Das hat in meinen Augen viel mit Biologie zu tun." Ihre fast schon verzweifelte Erklärung: "Für die meisten Männer ist ein Leben in Monogamie so verdammt hart, weil sie unbewusst überall ihre Gene verteilen wollen. Wegen der Arterhaltung. Natürlich dürfen Seitensprünge nicht zur Routine werden. Aber sie können passieren!" Doch manchmal führt so ein Seitensprung eben auch zu tieferen Gefühlen. Wie nun möglicherweise bei Tomaso. Denn Michelles Noch-Ehemann zeigt sich auffallend offen mit der neuen Frau an seiner Seite – beim Skifahren wirken die beiden vertraut, wie ein schon etwas länger verliebtes Paar.

Michelle hingegen bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Wieder einmal. Und das, obwohl sie immer so viel Empathie für ihre Partner aufbrachte. "Es ist nicht leicht, mit mir zusammen zu sein", räumte sie mal ein. "An ihrer Stelle hätte ich auch Mühe mit einer Frau, die sexy auf Titelseiten posiert und von der andere Männer schwärmen." Doch mittlerweile reicht es ihr wohl langsam mit dem ewigen Verständnis: An ihrem Geburtstag machte sie jetzt jedenfalls deutlich, dass sie auf ihren Ex nicht gut zu sprechen ist. Tomaso gratulierte auf Instagram: "Alles Gute zum Geburtstag an eine großartige Frau". Doch während Michelle etliche Geburtstagswünsche repostete, ignorierte sie den von Tomaso, zeigte damit, wie egal ihr seine freundlichen Worte momentan sind. Der Schmerz sitzt wohl noch zu tief.

