Bill Kaulitz: Liebes-Outing bei den Golden Globes?

Gestern Abend fand mal wieder die Verleihung der legendären " " in Los Angeles statt. Klar, dass da auch die deutsche Prominenz nicht fehlen durfte. und zeigten sich wie immer schwer verliebt auf dem roten Teppich. Schwebt jetzt etwa auch Zwillingsbruder Bill im Liebes-Glück? Zur Verleihung erschien er mit einer hübschen Blondine...

Gemeinsames Selfie auf Instagram

Obwohl Bill gerade erst aus dem Urlaub in Mexiko zurückgekommen ist, wollte er sich natürlich nicht das Event entgehen lassen. Via hielt er seine Fans auf dem Laufenden, postete in seiner Story ein Bild von sich und seiner weiblichen Begleitung. Dazu schrieb er: "Golden Globes mit meiner süßen Sara." Auch in einem kurzen Video-Clip von der Aftershow-Party ist sie zu sehen. Seine Fans wittern bereits eine Liebes-Sensation. So kommentieren sie seinen neuesten Post mit "Ihr seid so ein süßes Paar" und "Ist das etwa deine neue Liebe?".

Dieses Bild postete Bill in seiner Instagram-Story Foto: Instagram/ billkaulitz

Bills Begleitung ist Star-Stylistin

Doch wer ist die Frau an seiner Seite? Es handelt sich um Stylistin Sara Alviti. Laut ihrem Instagram-Profil hat sie schon zahlreiche wie und eingekleidet. Ob sie und Bill mehr als Freundschaft verbindet? Dazu äußerte sich bisher noch keiner der beiden. Wer weiß, vielleicht überrascht uns Bill ja bald mit einem süßen Liebes-Outing...