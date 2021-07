Bill Kaulitz: Liebeserklärung! SIE ist die wichtigste Frau in seinem Leben

Auch heute ist Simone die wichtigste Frau in seinem Leben. Wenn er über seine Mutter spricht, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Sie ist gar nicht so eine rotzige, selbstbewusste Person, die einfach 'Nein' sagt, sondern ein ganz warmherziger, lieber Mensch", so der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz. Wie schön!

Bill Kaulitz probierte im Laufe seiner Karriere schon einige verrückte Frisuren aus. Vor einiger Zeit ließ er sich die Haare giftgrün färben. Das Ergebnis seht ihr im Video: