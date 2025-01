Bill Kaulitz nackt: Jetzt zeigt er im Netz ALLES

Fans sind überzeugt, dass der Sänger die provokanten Schnappschüsse nicht ohne Hintergedanken gepostet hat. Viele glauben, er wolle seinem Ex-Partner Marc Eggers (38) damit zeigen, was dieser nun verpasst – und dass er auch ohne ihn das Leben in vollen Zügen genießt. Denn auch, wenn der Hollywoodstar nicht viel über die Trennung spricht, scheint er noch immer unter dem Liebes-Aus mit dem Model zu leiden.

Seinen Schmerz verarbeitet Bill nun offenbar mit seinem neuen Song "Miss It All", der im Hintergrund seiner Instagram-Story zu hören ist. Darin singt er: "I’m fucked up less without you in my bed, and I don’t miss the sex, I wish you all the best!" (Deutsch: „Ich bin weniger abgefuckt ohne dich in meinem Bett, und ich vermisse den Sex nicht. Ich wünsche dir nur das Beste.“)