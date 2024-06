Bill Kaulitz: "Nicht gefunkt" - Harte Worte über seine Zeit in Deutschland

Wir erinnern uns: 2010 haben die Brüder Deutschland den Rücken gekehrt und sind nach Los Angeles gezogen. Tom erzählt von seinen Erfahrungen im US-Schulsystem: "Es gibt auch einen ganz anderen Schul-Patriotismus. Die sind alle so stolz auf ihre Schule und haben Merchandise an, ihre Schuluniform."

"Das hat unsere deutsche Schule auch versucht. Das hat bei mir gar nicht gefunkt", entgegnet Bill. An seine Schulzeit in Deutschland denkt er nicht so gern zurück. "Ich war ein Anti-Kind. Ich war gegen alles. Hauptsache erstmal ein bisschen stänkern", erzählt er und bezeichnet die Zeit in der Schule als "Zwang". "Warum soll ich anfeuern? Ich muss ja hier zur Schule gehen. Ich komme ja nicht freiwillig."

Es ist nicht das erste Mal, dass Tom und Bill über ihre alte Schule lästern. Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt hat bei den beiden wohl Spuren hinterlassen. Trotzdem gibt es etwas, woran Bill trotz der Strapazen Freude hatte: am Kuchenbasar! Einen eigenen Kuchen habe er damals aber nie gebacken und mitgebracht ...