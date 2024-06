Bill Kaulitz: Offene Worte! Plötzlich ist von Liebeskummer die Rede

"Das Ding ist halt auch, ich bin immer kreativer, wenn es mir nicht so gut geht. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie Songs vor allem schreiben, wenn gerade das Herz gebrochen ist oder es gerade nicht so gut läuft. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein 'Happy-Schreiber'. Gibt es natürlich auch, aber mir persönlich geht es immer so", erklärt Bill. "Darum wünschen mir die anderen immer Unglück im Privatleben. Weil die dann immer wissen, aha, okay, der Goldesel, solange es dem schlecht geht, rollt der Rubel."

"Das stimmt nicht", entgegnet Bruder Tom grinsend. Doch Bill bleibt bei seiner Aussage. "Ich gebe mich dem Schmerz dann immer hin. Ich liebe das auch. Wenn ich Liebeskummer habe, suhle ich mich darin", gesteht er. "Ich bin so ein Adele-Typ. Ich mache dann sofort Adele an, Flasche Wein auf und dann heule ich auf dem Sofa. Ich höre privat auch traurige Musik lieber. Unsere Playlist ist schon immer eher melancholisch." In dem Punkt muss Tom ihm dann aber doch zustimmen ...