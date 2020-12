Bill Kaulitz: Trauriges Liebes-Drama!

Während Zwillingsbruder Tom mit Heidi Klum auf Wolke 7 schwebt, ist Bill Single. In der TVNOW-Doku "Tokio Hotel - Zurück zum Nullpunkt" gibt der Sänger offen zu, dass er der einzige in der Band ist, der kein richtiges Privatleben hat. Durch den frühen Ruhm und die ständige Isolation ist Bill sehr schüchtern. "Ich wurde sehr introvertiert. Es gab krasse Anfeindungen und Morddrohungen. Ich war sehr isoliert. Die anderen hatten schon ein Privatleben und Freundinnen. Das gab es bei mir nie so richtig", so der 31-Jährige. Deshalb besteht sein Leben zu 99 Prozent aus Arbeit. Doch: Oft tut es ihm weh, nur mit seinem Job zusammen zu sein.