Bill Kaulitz: Trennung! Jetzt redet er über Heidi und Tom

Obwohl Tom viel Zeit mit Heidi und den Kindern verbringt und dadurch weniger Zeit für seinen Zwillingsbruder hat, könnte sich Bill für Tom kein besseres Leben vorstellen. So ergänz er abschließend: "Aber für mich war das, glaube ich, der schönste Moment überhaupt, weil das, glaube ich, nicht in seinem Lebensplan war. Und ihn dann so ein Leben leben zu lassen, war, glaube ich, so das Schönste für mich überhaupt." Mehr Bruder-Liebe geht wohl kaum! Ob Bill uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr persönlichen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...